27 декабря, 09:02Происшествия
На Урале грабитель ворвался в банк, пострелял и убежал
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Екатеринбурге вооруженный двуствольным ружьем мужчина ворвался в банк, сделал выстрел и убежал. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что инцидент произошел 26 декабря около 18:00 в отделении банка на улице Чайковского. Злоумышленник подошел к одной из сотрудниц и потребовал выдать все наличные деньги.
По данным издания, работница банка ему отказала, грабитель начал нервничать. После этого он выстрелил в потолок и скрылся. Менеджер вызвала охрану, но та по прибытии никого не застала.
В ходе случившегося никто не пострадал, материальный ущерб также не нанесен. Злоумышленника в настоящее время разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее жительница Омска пришла в отделение Сбербанка с ножом, поскольку ей позвонили мошенники и потребовали перевести им деньги. В результате происшествия никто не пострадал.
Также 25-летний мужчина под видом электрика ограбил 86-летнюю жительницу столичного района Фили-Давыдково. Полицейские его задержали.
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