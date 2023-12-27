На Урале грабитель ворвался в банк, пострелял и убежал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Екатеринбурге вооруженный двуствольным ружьем мужчина ворвался в банк, сделал выстрел и убежал. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что инцидент произошел 26 декабря около 18:00 в отделении банка на улице Чайковского. Злоумышленник подошел к одной из сотрудниц и потребовал выдать все наличные деньги.

По данным издания, работница банка ему отказала, грабитель начал нервничать. После этого он выстрелил в потолок и скрылся. Менеджер вызвала охрану, но та по прибытии никого не застала.

В ходе случившегося никто не пострадал, материальный ущерб также не нанесен. Злоумышленника в настоящее время разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее жительница Омска пришла в отделение Сбербанка с ножом, поскольку ей позвонили мошенники и потребовали перевести им деньги. В результате происшествия никто не пострадал.

Также 25-летний мужчина под видом электрика ограбил 86-летнюю жительницу столичного района Фили-Давыдково. Полицейские его задержали.

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