Жительница Омска пришла с ножом в банк за деньгами

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Жительница Омска пришла в отделение Сбербанка с ножом, поскольку ей позвонили мошенники и потребовали перевести им деньги. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Там уточнили, что инцидент случился в филиале банка на улице Жукова. Мошенники позвонили женщине и потребовали перевести им деньги, которых при жертве не оказалось. Тогда они предложили ей взять нож и пойти в банк, добавили в пресс-службе.

В областном УМВД отметили, что женщину остановил охранник, а позже ее передали прибывшим на место происшествия полицейским.

Позже выяснилось, что 42-летняя жительница Омска некоторое время назад перевела злоумышленникам деньги, но в полицию не обращалась, заявили в ведомстве, добавив, что после очередного звонка мошенников она пошла в банк с ножом, где ее и задержали.

В результате происшествия никто не пострадал, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мошенники обманом заставили 66-летнюю пенсионерку из Москвы продать квартиру и отдать 28 миллионов рублей.

Отмечается, что один из злоумышленников позвонил женщине и представился дознавателем, сказав, что якобы неизвестный предъявил генеральную доверенность на ее имущество, чтобы мошенническим путем им завладеть. После этого мошенники попросили женщину обновить документы на квартиру для совершения фиктивной сделки по ее продаже, а также "обнулить" все счета и кредитный потенциал.

По наставлениям злоумышленников пенсионерка сняла деньги со счета, взяла кредит и перевела один миллион рублей. После по их инструкции она, получив документы на квартиру, продала ее и с помощью курьера передала аферистам наличные.

"Безопасный город": москвичка отдала мошенникам более 3,5 млн рублей