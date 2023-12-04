Столичная пенсионерка продала квартиру и отдала 28 млн рублей мошенникам

Фото: Следственный комитет РФ

Мошенники обманом заставили 66-летнюю пенсионерку продать квартиру и отдать 28 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Представляясь дознавателем, злоумышленник позвонил женщине и сообщил, что неизвестный предъявил генеральную доверенность на ее имущество, чтобы мошенническим путем им завладеть. После этого аферисты попросили женщину обновить документы на квартиру для совершения фиктивной сделки по ее продаже, а также "обнулить" все счета и кредитный потенциал.

По наставлениям злоумышленников пенсионерка сняла деньги со счета, взяла кредит и перевела им средства в размере одного миллиона рублей.

Кроме того, исполняя указания звонивших, жертва получила документы для продажи квартиры, снялась с регистрационного учета и продала квартиру за 27 миллионов рублей. По итогу мошенники сняли женщине номер в гостинице, а затем она передала курьеру коробку с наличными.

Сообщается, что Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление лиц, которые причастны к совершению преступления.

Ранее жителей Москвы предупредили о новой схеме мошенничества. Как рассказали юристы, мошенники могут отправить ребенку на телефон сообщение якобы от лица известного блогера с информацией о победе в розыгрыше.

Далее злоумышленники выманивают данные карты самого школьника или его родителей. Вместо зачисления приза они, наоборот, опустошают счета.

Интернет-мошенники начали использовать нейросети