Мужчина под видом электрика ограбил 86-летнюю пенсионерку на западе Москвы

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25-летний мужчина под видом электрика ограбил 86-летнюю жительницу района Фили-Давыдково. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.



По предварительным данным, мужчина пришел к пенсионерке, которая проживает на Кастанаевской улице, и представился сотрудником энергетической компании. Он сказал ей, что будет проверять розетки и выключатели из-за пожара в соседней квартире. Пожилая женщина впустила его домой, так как знала о возгорании.

Он осмотрел элементы электропроводки и сказал о необходимости их замены, запросив за услугу 10 000 рублей. Когда женщина достала конверт со своими сбережениями, мужчина толкнул пенсионерку и вырвал наличные деньги из ее рук.

Затем он выбежал из квартиры, а похищенные 50 000 рублей потратил по своему усмотрению. В результате оперативно-разыскных мероприятий столичные полицейские задержали подозреваемого.

"В отношении задержанного следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – уточнили в полиции.

До этого троих подозреваемых в разбойных нападениях на пенсионеров Раменского округа Подмосковья заключили под стражу. По предварительным данным, в октябре 2023 года фигуранты дела представлялись работниками газовой службы, находили одиноких пенсионеров, а позже силой вынуждали их отдать им деньги.

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