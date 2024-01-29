Молодой человек ограбил кассу магазина в Коммунарке, пытаясь украсть сырок

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, днем ограбил кассу магазина в Коммунарке после неудачной попытки похитить сырок. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, злоумышленнику 18 лет, с собой у него был нож. Молодой человек зашел в магазин и положил в карман сырок, однако его действия заметила сотрудница торговой точки, которая попросила его оплатить товар или оставить на кассе.

Как указала прокуратура, злоумышленник подошел к кассовой зоне и, достав нож, сказал женщине, чтобы она открыла кассу. Та испугалась и убежала. Тогда парень зашел за прилавок, сам вытащил ящик, в котором лежали 11 тысяч рублей, и скрылся, добавили в ведомстве.

Отмечается, что молодому человеку предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой"), на время следствия он заключен под стражу. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов поставила на контроль привлечение задержанного к уголовной ответственности.

Ранее в Екатеринбурге вооруженный огнестрельным оружием мужчина зашел в банк, подошел к одной из сотрудниц и потребовал отдать наличные деньги. По данным СМИ, женщина ему отказала, тогда злоумышленник занервничал, выстрелил в потолок и скрылся.

В результате инцидента пострадавших нет, материальный ущерб также не нанесен. Злоумышленника уже разыскивают правоохранители.

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