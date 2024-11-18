Sun: двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы Виндзорского замка

Фото: ТАСС/Мария Колосова

Двое неизвестных мужчин угнали грузовик и квадроцикл с фермы, расположенной на территории Виндзорского замка, после того, как в резиденции британских монархов сократили число охранников. Об этом сообщает газета Sun.

"Двое мужчин в масках угнали пикап и квадроцикл, которые хранились в сарае <...> на действующей ферме, находящейся в зоне охраны замка", – указано в сообщении.

Кража произошла еще 13 октября из-за сокращения числа охранников королевской резиденции. Сокращение охраны произошло по причине желания успокоить туристов, напуганных вооруженными правоохранителями, а также из-за нехватки квалифицированного персонала, уточняет газета.

Согласно данным полиции, воры перелезли через почти двухметровый забор, а на обратном пути протаранили входные ворота угнанным грузовиком. Злоумышленники все еще не задержаны, расследование дела продолжается.

Ранее СМИ сообщали, что грабители украли ценности на сумму около 120 тысяч евро из дома экс-главы МИД Франции Филиппа Дуст-Блази в Париже.

По данным прессы, преступники похитили двое часов Patek Philippe, ювелирные и кожаные изделия, а также люксовые предметы одежды. Бывшего министра в момент ограбления дома не было. Он подал заявление о краже в полицию, утверждали журналисты.