28 января, 20:13

Политика

Токаев призвал усилить контроль за банками в Казахстане после вывода 14 млрд долларов

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве финансового мониторинга потребовал усилить контроль за незаконными операциями банков в стране. Слова лидера приведены на его сайте.

Председатель агентства Жанат Элиманов сообщил Токаеву, что в прошлом году из сопредельной страны через один из местных банков были выведены в другие государства более 7 триллионов тенге (примерно 14 миллиардов долларов. – Прим. ред.). Президент Казахстана назвал этот инцидент возмутительным с точки зрения закона, политики и экономики.

Он указал, что таких "мошеннических финансовых схем" немало. Именно поэтому Токаев потребовал от агентства и финансовых регуляторов усилить контроль над "противозаконными или сомнительными операциями коммерческих банков".

"Как я уже сказал, до социальной сферы добрались", – добавил лидер Казахстана, отметив, что объемы краж госсредств не укладываются "в рамки человеческого понимания".

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что от 40 до 50% всех хищений за последние полгода совершаются при помощи вирусов с функциями удаленного доступа к телефону.

По ее словам, вирус скрывается за безобидными программами. Мошенники наблюдают за телефоном, а затем удаленно открывают банковское приложение жертвы и снимают все средства.

