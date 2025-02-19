Глава ЦБ Набиуллина: 40–50% хищений средств со счетов совершается с помощью вирусов

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От 40 до 50% всех хищений за последние полгода совершаются при помощи вирусов с функциями удаленного доступа к телефону, рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Мы закрываем одну брешь, мошенники находят другую. Мошенничество остается повседневной угрозой и одной из самых беспокоящих общество", – цитирует ее ТАСС.

Набиуллина подчеркнула, что вирус скрывается за безобидными программами. Мошенники наблюдают за телефоном, а затем удаленно открывают банковское приложение жертвы и снимают все средства.

Ранее в России нашли новый вредоносный майнер, который вшит в игры-симуляторы. Преступники под видом бесплатных версий компьютерных видеоигр распространяли на торрент-трекерах трояны.

При скачивании вирус загружал на ПК модифицированный майнер XMRig, от которого уже пострадали несколько тысяч человек из России, Белоруссии, Казахстана, Бразилии и ФРГ.

