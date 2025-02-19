МВД раскрыло организованную украинцем схему с криптоматами в "Москва-Сити"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

МВД раскрыло организованную гражданином Украины мошенническую схему с криптоматами, расположенными в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МВД России Андрея Храпова.

Фигурант устанавливал в центре сеть криптоматов, деньги в которые направляли люди из разных регионов России, рассказал представитель ведомства.

"Как они предполагали, они (деньги. – Прим. ред.) куда-то переводятся, но на самом деле они все попадали на счета к этому парню, который уже там сам куда-то их распределял", – отметил Храпов.

По его словам, благодаря разработанной правоохранителями схеме все участники, которых было до восьми человек, привлечены к уголовной ответственности.

Храпов также отметил, что сотрудникам полиции удалось справиться с непростой аферой.

Ранее столичные правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в двух эпизодах мошенничества в отношении горожан. Злоумышленник вместе с сообщниками украл у потерпевших более 4 миллионов рублей.

Одной из жертв стал 62-летний мужчина, которого мошенники вынудили отдать миллион рублей. Звонившие заявили, что средства мужчины на банковских счетах находятся под угрозой, поэтому ему необходимо снять наличные, завернуть их в пакет и положить в мусорный контейнер в Химках.