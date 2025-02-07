Пенсионерка из Магадана отдала мошенникам 17,3 млн руб, продав две квартиры

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Пенсионерка из Магадана перевела мошенникам более 17 миллионов рублей, вырученных от продажи двух квартир. Злоумышленники связывались с женщиной через мессенджер от имени сотрудников "Энергосбыта", Роскомнадзора и Центробанка, сообщается на сайте УМВД по Магаданской области.

По словам пенсионерки, в декабре прошлого года ей позвонил неизвестный и предупредил о необходимости заменить электросчетчик. После того как женщина согласилась, ей пришел СМС-код, который она назвала собеседнику. Спустя некоторое время пенсионерке позвонила якобы сотрудница Роскомнадзора и сказала, что на ее имя оформлена генеральная доверенность, по которой гражданин недружественного государства может распоряжаться всеми ее средствами и имуществом.

Третий звонок поступил от имени представителя Центробанка. Собеседник сообщил, что аннулировать доверенность можно, изменив регистрационные номера недвижимого имущества, для чего нужно продать квартиры и перечислить деньги на безопасный счет.

Пенсионерка продала квартиру в Анапе и Магадане за 17,3 миллиона рублей, отправив средства злоумышленникам. Только после перечисления денег она обнаружила, что все переписки и указания удалены, а звонившие не отвечают. В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали мошенницу, продававшую шубы в кредит и обогатившуюся за счет доверчивых покупателей более чем на 20 миллионов рублей. Оформляя рассрочку, женщина просила у клиентов паспорт, фотографировала нужные страницы и заключала от имени покупателей в разных банках несколько кредитных договоров.

Между тем мошенники начали создавать фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram. По данным правоохранителей, злоумышленники создали точку доступа, которая похожа на реальную, с названием SVO_Free.