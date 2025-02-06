"Московский патруль": продавец шуб обманула покупателей на 20 млн рублей

Мошенница продавала шубы в кредит и обогатилась за счет доверчивых покупателей более чем на 20 миллионов рублей. Промышляла коммерсантка в одном из торговых центров Подмосковья.

Оформляя рассрочку, женщина просила у клиентов паспорт, фотографировала нужные страницы и заключала от имени покупателей в разных банках несколько кредитных договоров. Женщину задержали на одном из столичных автовокзалов.

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