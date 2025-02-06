Видео: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

МЧС подтвердило гибель двух человек при падении самолета в Подмосковье, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там уточнили, что борт совершил жесткую посадку во время тренировочного полета. Сейчас на месте происшествия работают 26 человек и 8 единиц техники.

О падении легкомоторного самолета стало известно в четверг, 6 февраля. Воздушное судно упало в районе аэродрома Мячково. Правоохранители устанавливают причины ЧП, на место инцидента прибыл зампрокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

Ранее рейс "Аэрофлота" Стамбул – Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани из-за сработавшего датчика в системе самолета. Пассажиры продолжили путь на резервном воздушном судне.