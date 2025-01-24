Рейс Стамбул – Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани

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Рейс "Аэрофлота" Стамбул – Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани из-за сработавшего датчика в системе самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика.

В компании отметили, что самолет взлетит после 02:00 по местному времени (01:00 по московскому времени). Посадка нужна была для обеспечения безопасности, отмечает пресс-служба.

Пассажиры продолжат путь на резервном воздушном судне. До момента вылета им будут предоставлены горячее питание и напитки.

В середине января авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс SU2139 маршрута Стамбул – Москва по техническим причинам. Перевозчик уточнил, что всех пассажиров перебронировали на рейс SU2131, который был выполнен в этот же день на самолете большей вместимости Boeing 777.