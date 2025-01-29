"Интерфакс": Boeing подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем

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Пассажирский Boeing 737 рейса DP992 Дубай – Москва подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем, пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в экстренных службах.

По данным сервиса FlightRadar24, в настоящее время самолет снизился и продолжает полет по маршруту.

Кроме того, РИА Новости заявили, что Boeing принадлежит авиакомпании "Победа", которая сейчас разбирается в причинах произошедшего.

Между тем аналогичный сигнал подавал пассажирский Airbus A-321, когда пролетал над Кисловодском. Командир запросил экстренную посадку, после чего самолет, направлявшийся из Москвы в Сочи, изменил курс и совершил посадку в Минеральных Водах. Предварительно установлено, что причиной могло стать срабатывание сигнализации о неисправности.

Вынужденную посадку также совершал самолет индийской авиакомпании Air Vistara, на борту которого находились 247 пассажиров. Он приземлился в Эрзуруме на востоке Турции. Инцидент произошел во время перелета из Мумбаи в Мюнхен. Причиной для этого послужили сообщения о бомбе.

