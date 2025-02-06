06 февраля, 16:52Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Подмосковье
Предварительно установлено, что воздушное судно упало в районе аэродрома Мячково. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
На место ЧП прибыл зампрокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.
В свою очередь, источник в оперативный службах заявил ТАСС, что в результате крушения самолета погибли два человека.
Ранее четыре человека погибли в результате падения частного самолета Beech King Air 350 на юге Филиппин. Первыми на место ЧП прибыли жители близлежащих деревень, которые вытащили тела погибших из-под обломков воздушного судна. Авиационные власти Филиппин организовали расследование инцидента.