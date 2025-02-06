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Легкомоторный самолет упал в Подмосковье. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале

Предварительно установлено, что воздушное судно упало в районе аэродрома Мячково. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

На место ЧП прибыл зампрокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

В свою очередь, источник в оперативный службах заявил ТАСС, что в результате крушения самолета погибли два человека.

Ранее четыре человека погибли в результате падения частного самолета Beech King Air 350 на юге Филиппин. Первыми на место ЧП прибыли жители близлежащих деревень, которые вытащили тела погибших из-под обломков воздушного судна. Авиационные власти Филиппин организовали расследование инцидента.