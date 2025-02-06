Четыре человека погибли в результате падения самолета на Филиппинах

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Четыре человека погибли в результате падения частного самолета Beech King Air 350 на юге Филиппин, сообщает местное информационное агентство на сайте.

По его информации, авиакатастрофа произошла в 14:30 (09:30 по московскому времени) вдали от крупных населенных пунктов. Первыми на место ЧП прибыли жители близлежащих деревень, которые вытащили тела погибших из-под обломков воздушного судна. Авиационные власти Филиппин организовали расследование инцидента.

Ранее самолет Learjet 55 упал на жилые дома в Филадельфии, из-за чего начался пожар. В результате погибли 7 человек, еще 24 человека пострадали.

По данным властей, самолет был медицинским. На его борту находилась тяжелобольная девочка после операции, утверждали журналисты. Причиной авиакатастрофы мог стать взрыв кислородных баллонов.