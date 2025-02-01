В США самолет упал на жилые дома

Видео: телеграм-канал SHOT

В Филадельфии самолет с людьми на борту упал на жилые дома, сообщает телеканал CBS.

Крушение произошло в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман. По данным полиции, на борту самолета находились два человека, кроме того, есть пострадавшие и на земле.

"После крушения в районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов", – отмечают пожарные, на которых ссылается телеканал.

Информации о причинах крушения самолета пока нет. Также пока нет данных о состоянии пострадавших.

Ранее пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.