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Спасатели извлекли самописцы из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета
Фото: AP/TASS/Mark Schiefelbein
Спасатели извлекли самописцы из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета, заявил представитель Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB).
"Один был самописцем данных полета. Он был в том состоянии, которое мы считаем хорошим", – сообщил он на брифинге, передает РИА Новости.
Отмечается, что во второй самописец, который фиксировал разговоры пилотов, попала вода, но это не является критичным для расшифровки данных.
Что касается черного ящика с военного вертолета, то самописцы были объединены и следователи уверены, что с них также смогут получить все необходимые данные.
Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января по московскому времени. После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на его борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.
Американские спасатели нашли тела 40 погибших. Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Водолазам удалось найти тело Шишковой.
Власти РФ выразили соболезнования родным и близким погибших.
По словам президента США Дональда Трампа, военный вертолет летел выше допустимого предела. Разбившимся в США вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом.
Черные ящики найдены на месте авиакатастрофы в Вашингтоне