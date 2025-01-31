CBS: спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Экстренные службы нашли тела 40 погибших людей в авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Как утверждает телеканал, некоторые тела были вынесены на берег, а другие удалось обнаружить под водой. По мнению спасателей, на данный момент найдены все останки погибших, которые могут быть безопасно извлечены из фрагментов фюзеляжа.

В силовых структурах журналистам рассказали, что тела погибших могут быть еще в хвосте самолета, который до сих пор не могут обследовать водолазы.

Экстренные службы планируют начать поднимать со дна реки Потомак обломки разбившегося пассажирского лайнера 31 января, о чем сообщил департамент противопожарной охраны и экстренной медицинской помощи округа Колумбия, передает ТАСС.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на его борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Власти РФ выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель в ЧП граждан России, также выразив слова соболезнования их семьям. Он заверил, что Штаты будут готовы помочь с передачей останков погибших россиян на родину.

Местные СМИ утверждают, что сотрудники спецслужб уже нашли черные ящики с разбившегося пассажирского самолета. Бортовые самописцы отправили на экспертизу в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия, отмечают СМИ. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

