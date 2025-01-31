Экс-фигурист Кирсанов был на борту разбившегося в США самолета

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Бывший фигурист Александр Кирсанов был на борту самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на жену Кирсанова Наталью Гудину.

По ее словам, супруги еще до взлета самолета решали, кто полетит сопровождать фигуристов в Национальном лагере развития фигурного катания, а кто останется. В итоге полететь решил Кирсанов.

"Я потеряла все. Я потеряла мужа. Я потеряла своих студентов. Я потеряла своих друзей", – сообщила Гудина.

Кирсанов представлял сборные России, Азербайджана и США. Выступая за Россию, в сезоне 1997/98 он занял второе место на этапе юниорского Гран-при в дуэте с Ольгой Погосян.

Пассажирский самолет упал в реку Потомак около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по Москве. – Прим. ред.). Причиной падения стало столкновение с военным вертолетом. Всего на борту судна было 64 человека, а в вертолете – трое.

На данный момент спасатели извлекли из реки тела 28 погибших. Из них 27 – тела из пассажирского лайнера и одно – члена экипажа вертолета. Позже выяснилось, что среди погибших в авиакатастрофе были два тренера – чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы. ЧП прокомментировали и в Международном союзе конькобежцев (ISU), заявив, что находятся в тесном контакте с Ассоциацией фигурного катания США.