Спасатели обнаружили тела 28 погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном

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Спасатели извлекли из реки Потомак тела 28 погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, заявил глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли, слова которого приводит ТАСС.

По его данным, спасатели обнаружили тела 27 погибших среди обломков пассажирского самолета и тело члена экипажа военного вертолета. Как отметил Доннелли, власти США уже не рассчитывают найти выживших, в связи с чем спасатели прекращают этап поисковой операции.

"Мы сейчас находимся в моменте, где переключаемся от поисковой операции к операции по извлечению", – уточнил он.

В свою очередь, министр транспорта США Шон Даффи добавил, что военный вертолет и гражданский самолет следовали стандартным схемам полета в момент авиакатастрофы.

"Если вы живете в районе округа Колумбия (штат Вашингтон. – Прим. ред.), вы видите вертолеты, движущиеся вверх и вниз по реке. Такая схема полета часто встречается. Это была стандартная схема полета вчера вечером", – цитирует его РИА Новости.

Даффи также подтвердил, что экипаж военного вертолета совершал тренировочный полет перед столкновением.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, подтверждается информация, что на борту пассажирского самолета были российские фигуристы.

СМИ отмечают, что авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

