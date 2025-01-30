ФФК заявила, что действующих фигуристов РФ на борту упавшего в США самолета не было

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На борту разбившегося в США самолета не было действующих российских фигуристов, рассказала пресс-секретарь Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФК) Ольга Ермолина.

"Надо ждать официальные списки, кто там был. Сейчас это все какие-то источники, и сложно все это проверить", – подчеркнула представитель ФФК.

Она напомнила, что на борту были граждане другой страны, поэтому никакой информации пока нет.

В частности, Федерация фигурного катания США уже выразила свои соболезнования, но фамилий погибших и пострадавших не опубликовала.

"Спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой из Национального лагеря развития, который проводился вместе с чемпионатом США в Уичито", – передает Reuters.

Самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского самолета было 64 человека, а в вертолете – трое граждан.

Официальных данных о количестве погибших и выживших пока нет. По версии СМИ, на борту могли быть чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

