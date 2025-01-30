Погодные условия осложнили спасательные работы в Вашингтоне

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Сильный ветер осложнил поисково-спасательную операцию на месте столкновения пассажирского самолета, который выполнял рейс для American Airlines, с военным вертолетом Blackhawk в небе над Вашингтоном.

Специалисты вынуждены работать в трудных условиях. На место катастрофы направлены 300 спасателей. Предположительно, спасательная операция может продлиться несколько дней, заявил начальник столичной пожарной службы Ричард Боннет.

"Но они (спасатели. – Прим. ред.) продолжают делать все возможное, и мы принимаем меры, чтобы обеспечить их безопасность", – цитирует власти Вашингтона РИА Новости.

К спасателям присоединись дайверы, так как потерпевшие крушение воздушные судна находятся в реке Потомак, обратил внимание глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с катастрофой аэропорт имени Рональда Рейгана, возле которого произошло столкновение, закрыли до 11:00 31 января по местному времени (19:00 по московскому времени), подчеркнул гендиректор управления столичных аэропортов США Джек Поттер.

Воздушные судна столкнулись ранним утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). Самолет упал в реку в районе аэропорта. На его борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На вертолете полет совершали трое военных.

По данным СМИ, в ходе спасательной операции специалисты достали из реки четырех выживших и 19 погибших. Пострадавших доставили в местную пожарную часть для оказания помощи.

Журналисты писали, что вертолет, предположительно принадлежавший Сухопутным войскам США, совершал тренировочный полет. Однако о целях полета и месте взлета нет подробностей.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить, если бы вертолет сменил курс. Политик не понимает, почему вертолет не совершил попыток избежать столкновения и на протяжении долгого времени летел навстречу самолету. Минобороны США уже приступило к расследованию инцидента.