Появилось видео момента столкновения самолета с вертолетом в Вашингтоне

В интернете появилась видеозапись момента столкновения гражданского самолета с военным вертолетом в американском Вашингтоне. На кадрах видны два воздушных судна, которые после столкновения загораются и падают.

Самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс для авиалиний American Airlines, столкнулся с вертолетом Blackhawk Sikorsky H-60 утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). По данным СМИ, на борту самолета, упавшего в реку Потомак, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета – трое военнослужащих.

Как утверждают журналисты, последний совершал тренировочный полет, однако его задачи неизвестны.

На данный момент спасатели достали из реки тела 19 погибших. Российское посольство в США уточняет информацию о возможных пострадавших россиянах в результате авиакатастрофы.

Президент США Дональд Трамп уточнил, что проинформирован о случившемся. По его мнению, вертолет должен был сменить курс.