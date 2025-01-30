BNO: спасатели достали тела 19 погибших при авиакатастрофе в Вашингтоне

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Спасатели достали из реки Потомак тела 19 погибших в результате столкновения пассажирского самолета авиакомпании PSA Airlines с военным вертолетом Blackhawk в небе над Вашингтоном, сообщает портал BNO News.

В свою очередь, CBS со ссылкой на правоохранительные органы передавали, что специалисты извлекли 18 тел.

По данным CNN, вертолет, предположительно принадлежавший Сухопутным войскам Штатов, совершал тренировочный полет. На данный момент неизвестно, из какого места воздушное судно поднялось в воздух перед столкновением. Кроме того, о целях полета нет подробностей.

Аэропорт имени Рональда Рейгана, возле которого случилась авиакатастрофа, закрыли до 05:00 31 января по местному времени (13:00 по московскому времени), передает Associated Press, ссылаясь на Федеральное авиационное управление США.

Воздушные судна столкнулись ранним утром 30 января. Самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак в районе аэропорта. Позже в Белом доме сообщили, что причиной падения стало столкновение с военным вертолетом.

В ходе спасательной операции специалисты достали из реки четырех выживших. Их доставили в местную пожарную часть для оказания помощи.

По данным СМИ, на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Президенту США Дональду Трампу было доложено об этой ситуации. Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование инцидента.