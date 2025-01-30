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30 января, 05:25

Происшествия

Аэропорт Вашингтона временно приостановил работу из-за ЧП с самолетом

Фото: depositphotos/nmcandre

Аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана временно не принимает и не отправляет рейсы из-за "чрезвычайной ситуации" с воздушным судном. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Авиарегулятор пока не уточнил подробности инцидента.

Ранее истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на базе ВВС Эйлсон в американском штате Аляска. Пилот истребителя выжил, его доставили в военный госпиталь для дальнейшего осмотра.

Еще один инцидент произошел до этого в южнокорейском городе Пусан, где пассажирский самолет загорелся в международном аэропорту Кимхэ. Лайнер, принадлежащий компании Air Busan, должен был направиться в Гонконг. Возгорание началось в хвостовой части.

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