30 января, 05:25Происшествия
Аэропорт Вашингтона временно приостановил работу из-за ЧП с самолетом
Фото: depositphotos/nmcandre
Аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана временно не принимает и не отправляет рейсы из-за "чрезвычайной ситуации" с воздушным судном. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Авиарегулятор пока не уточнил подробности инцидента.
Ранее истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на базе ВВС Эйлсон в американском штате Аляска. Пилот истребителя выжил, его доставили в военный госпиталь для дальнейшего осмотра.
Еще один инцидент произошел до этого в южнокорейском городе Пусан, где пассажирский самолет загорелся в международном аэропорту Кимхэ. Лайнер, принадлежащий компании Air Busan, должен был направиться в Гонконг. Возгорание началось в хвостовой части.
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