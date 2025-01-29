SSEM: 18 человек погибли при крушении самолета в Южном Судане

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В результате крушения пассажирского самолета в Южном Судане погибли 18 человек, в том числе два пилота, сообщает портал South Sudan Eagles Media в социальной сети X.

Уточняется, что на борту воздушного судна находился 21 человек. Трое пострадали, они находятся в критическом состоянии.

По данным портала, самолет упал при вылете с территории, близкой к месторождению Юнити.

Ранее крушение на базе ВВС Эйлсон в американском штате Аляска потерпел истребитель пятого поколения F-35. Пилот воздушного судна выжил. Его осматривали медики в военном госпитале. Сам истребитель в результате крушения получил серьезные повреждения.

Еще один инцидент случился до этого в американском штате Вермонт, где четыре человека погибли при крушении частного самолета. Следователи нашли разбившийся борт в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте.