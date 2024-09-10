ABC News: четыре человека погибли в результате крушения частного самолета в США

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Частный самолет потерпел крушение в американском штате Вермонт. В результате катастрофы погибли четыре человека, передает телеканал ABC News.

"Следователи нашли разбившийся самолет в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте. Все четверо пассажиров были найдены мертвыми", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, борт направлялся из города Феррисбург в штат Коннектикут. Однако полиции штата не поступали сообщения о разбившемся самолете или сигналы о помощи. При этом правоохранители организовали поиски самолета после того, как с ними вышли на связь родственники пассажиров.

В свою очередь, Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование случившегося.

Ранее самолет малой авиации упал и взорвался в таиландской провинции Чаченгсао, что в 80 километрах от Бангкока. По данным СМИ, на борту могли находиться девять человек, включая двух пилотов и семерых пассажиров. При этом тела на месте крушения пока не нашли.

Полиция и спасатели обнаружили на болотистом участке леса в районе реки Бангпраконг множество обломков самолета, багаж и фрагменты одежды пассажиров.

