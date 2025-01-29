МИД Азербайджана заявил о дезинформации по крушению рейса AZAL в российских СМИ

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Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД республики из-за появления в ряде российских СМИ дезинформации касательно крушения рейса AZAL. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что публикация подобных сообщений вызвала недопонимание и противоречит "содержанию и духу" декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

"Было упомянуто, что результаты предварительного расследования трагического крушения самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям" известны, идет работа по завершению расследования, а также наши ожидания от российской стороны касательно крушения открыто заявлены", – говорится в сообщении МИД.

Отдельно в министерстве прокомментировали сообщения в СМИ о "Русском доме", подчеркнув, что это не официальная позиция и что деятельность таких организаций в Азербайджане основана на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.

"Русский дом" в Баку – российский информационно-культурный центр, представительство Россотрудничества в Азербайджане. В конце января телеканал Baku TV обвинил его в шпионской деятельности. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал репортаж "гнусным".

Самолет азербайджанских авиалиний упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 доставили в медучреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Кремле подчеркивали, что Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании этого ЧП.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он считает, что избежать трагедии можно было бы при координации между вооруженными силами и гражданскими службами России.