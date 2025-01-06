Алиев заявил, что трагедии с самолетом AZAL можно было избежать

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Координация между ВС и гражданскими службами России могла бы помочь избежать трагедии с самолетом Azerbaijan Airlines (AZAL), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, не допустить произошедшего можно было при своевременном принятии мер по закрытию воздушного пространства над Грозным. Также трагедия не произошла бы в случае соблюдения правил наземного обслуживания, подчеркнул глава государства в ходе встречи с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа.

Он также обратил внимание, что операция ковер в Грозном, которая подразумевала закрытие воздушного пространства, была объявлена уже после того, как самолет сбили с земли.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта. В свою очередь Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.

Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося самолета AZAL. В страну уже вылетела комиссия по расследованию авиационного происшествия.