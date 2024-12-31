Минздрав РФ: в больницах остаются шесть россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау

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Шесть россиян, которые пострадали при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау, все еще остаются в больницах, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

"Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, – в состоянии средней тяжести", – уточнил Кузнецов.

Он подчеркнул, что все пациенты получают необходимое лечение.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.

Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося самолета AZAL. В страну уже вылетела комиссия по расследованию авиационного происшествия.