Бразилия получит от Казахстана черные ящики с разбившегося самолета AZAL

Фото: телеграм-канал "112 kz"

Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося вблизи казахстанского города Актау самолета AZAL авиакомпании Azerbaijan Airlines, передает пресс-служба министерства транспорта республики.

В государство уже вылетела комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сама посылка будет доставлена в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Накануне в ведомстве сообщили, что CENIPA имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Путин ранее высказал уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта. Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден вследствие обстрела с земли.