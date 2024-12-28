Тела 24 жертв авиакатастрофы в Актау доставлены в Азербайджан

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Тела 24 жертв авиакатастрофы в казахстанском Актау доставлены спецрейсом в ночь на 29 декабря в Баку, сообщает азербайджанское информационное агентство Report.

По информации агентства, в Баку доставили тела трех членов экипажа и 21 пассажира.

Авиакатастрофа случилась 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане, когда пассажирский самолет с сообщением Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 доставлены в медучреждения. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

В беседе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым российский лидер обратил внимание на то, что в тот момент, когда борт пытался приземлиться в аэропорту Грозного, на этот город, а также на Моздок и Владикавказ была совершена атака украинских беспилотников, которые российские средства ПВО пытались отразить. В связи с этим Путин принес свои извинения.