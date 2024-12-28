Дело о крушении самолета под Актау передано в центральный аппарат СК РФ

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Дело, которое было возбуждено Западным межрегиональным СУ на транспорте по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" после крушения самолета в Актау, было передано для последующего расследования в ГСУ СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для расследования дела была сформирована следственно-оперативная группа, куда вошли следователи, криминалисты и эксперты, специализирующиеся на авиакатастрофах. В рамках этого дела экспертами принимаются меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего и причин ЧП.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный рухнул во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа.

В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы. Владимир Путин выразил искренние соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава государства указал на то, что в тот момент, когда борт пытался приземлиться в аэропорту Грозного, на этот город, а также на Моздок и Владикавказ была совершена атака украинских БПЛА, которые российские силы ПВО пытались отразить. В связи с этим Путин принес свои извинения.

Алиев также сообщил, что экипаж судна утратил контроль над самолетом в небе над Россией, поэтому их отправили на запасной аэродром в Казахстане. При этом он обратил внимание на наличие пробоин в корпусе судна.

