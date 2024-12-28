Путин принес извинения Алиеву из-за авиакатастрофы в Актау

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес свои извинения в связи с тем, что инцидент с пассажирским самолетом Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный и разбился в Актау, произошел в воздушном пространстве России. Об этом сказано на сайте Кремля.

Глава государства также выразил искренние соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В разговоре Путин указал на то, что борт не раз пытался приземлиться в аэропорту Грозного. Однако он уточнил, что в этот момент на Грозный, Моздок и Владикавказ была совершена атака с помощью украинских дронов, которые российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пытались отразить.

Сейчас, как сообщил Кремль, два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают с представителями Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ. Также профильные службы России, Азербайджана и Казахстана взаимодействуют друг с другом на месте крушения судна в районе Актау.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что существуют якобы первичные признаки того, что самолет мог быть сбит ПВО России. При этом он отказался называть эти признаки. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил неуместность комментариев США по поводу этой ситуации.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в трех километрах от города Актау в Казахстане, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 госпитализированы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Путин ранее высказал уверенность, что будет проведено тщательное расследование причин крушения борта.

