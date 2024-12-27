Белый дом "увидел признаки" того, что самолет Баку – Грозный могла сбить ПВО РФ

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Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что якобы существуют первичные признаки того, что самолет рейсом Баку – Грозный азербайджанских авиалиний мог быть сбит ПВО РФ, сообщает РИА Новости.

При этом он отказался называть эти признаки.

"Но эти первичные признаки есть. Но хочу прояснить, это только первичные указания, расследование продолжается, и я не хочу забегать вперед о том, где мы сейчас находимся", – сказал Кирби.

Также он рассказал, что США предложили помощь в расследовании и уважают ведущийся Казахстаном и Азербайджаном разбор произошедшего.

Самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал в трех километрах от Актау 25 декабря. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения со стаей птиц командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование авиакатастрофы. По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний.