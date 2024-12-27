Летевший в Минеральные Воды самолет Azerbaijan Airlines вернулся в Баку

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Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Минеральные Воды, был вынужден вернуться вскоре после взлета. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"Командир воздушного судна <...> принял решение развернуться сразу после получения уведомления о закрытии воздушного пространства над Махачкалой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что судно приземлилось в международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:13 по московскому времени.

25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал в трех километрах от Актау на западе Казахстана. На борту были 67 человек, среди которых 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, а еще 29 были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения со стаей птиц командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Владимир Путин уверен, что будет проведено тщательное расследование крушения самолета. По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний.