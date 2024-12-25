Спецборт МЧС РФ доставит в Москву россиян, пострадавших при авиакатастрофе в Актау

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет Ил-76 МЧС РФ доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении пассажирского лайнера в Актау. Об этом заявили в телеграм-канале ведомства.

Спецборт вылетел в Казахстан в соответствии с указанием президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

"Во время полета пострадавших будут сопровождать врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и группа специалистов Минздрава России", – подчеркнули в МЧС.

В ведомстве отметили, что на Ил-76 находятся современное оборудование, специальные медмодули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы.

Самолет Embraer 190 рейсом Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту, по данным МЧС республики, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Согласно спискам авиакомпании – 67 человек.

В результате ЧП выжили 32 человека. Также известно, что в самолете были 16 россиян.

Перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По факту крушения самолета в Казахстане было возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование по факту крушения самолета. По его словам, к месту ЧП вылетел самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием.

