Кадры последствий крушения самолета в Казахстане появились в Сети

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В Сети появились кадры последствий крушения пассажирского самолета Баку – Грозный азербайджанских авиалиний в аэропорту Актау в Казахстане.

Самолет Embraer 190 потерпел крушение на западе Казахстана утром 25 декабря. На борту находились 67 человек. На месте крушения возник пожар, для его тушения задействовали 52 специалиста и 11 единиц спецтехники.

С места крушения самолета эвакуировали 12 человек. СМИ обращали внимание, что выживших может быть больше. Тем временем в многопрофильную больницу Актау поступили 10 человек.

Минтранс республики уточнил, что самолет принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines, а судно летело из Баку в Грозный. Однако самолет из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу, а после – в Актау. До крушения самолет выполнял регулярные рейсы из Грозного в Баку.

В связи с крушением будет проведено специальное расследование. Предварительной причиной падения самолета стало столкновение со стаей птиц.