12 человек эвакуированы с места крушения самолета под Актау

Фото: телеграм-канал Sputnik Азербайджан

С места крушения самолета Баку – Грозный под Актау эвакуированы 12 человек, передает телеграм-канал Sputnik Казахстан.

Отмечается, что в многопрофильную больницу Актау после крушения самолета поступили 10 человек. При этом количество же выживших может быть больше. В свою очередь, Минздрав Казахстана уточняет данные.

Между тем российское посольство в Казахстане также подчеркнуло, что количество пострадавших при крушении самолета под Актау выясняются.

"Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется количество пострадавших, по предварительной информации, имеются выжившие", – говорится в телеграм-канале диппредставительства.

Самолет разбился на западе Казахстана утром 25 декабря. На месте крушения возник пожар, для его тушения задействованы 52 специалиста и 11 единиц спецтехники.

Предварительной причиной падения самолет Embraer 190 стало столкновение со стаей птиц. Судно совершило вынужденную посадку в трех километрах от Актау. Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета будет проведено специальное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.