25 декабря, 10:14Транспорт
Самолет рейса Москва – Термез перенаправлен в Самарканд из-за тумана
Фото: depositphotos/Shebeko
Воздушное судно, следовавшее по маршруту Москва – Термез, перенаправлено в Самарканд, заявили в пресс-службе Uzbekistan Airports.
Речь идет о рейсе HY9610 авиакомпании Uzbekistan Airways. Причиной изменения маршрута стал туман в Термезе.
Ранее самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" рейса Санкт-Петербург – Москва вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземными службами люка. Перед началом полета экипаж не обратил на это внимание. Открытый люк привел к негерметичности самолета.
Причиной жесткой посадки SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в Анталье стал сдвиг ветра