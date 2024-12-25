Самолет рейса Москва – Термез перенаправлен в Самарканд из-за тумана

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Воздушное судно, следовавшее по маршруту Москва – Термез, перенаправлено в Самарканд, заявили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

Речь идет о рейсе HY9610 авиакомпании Uzbekistan Airways. Причиной изменения маршрута стал туман в Термезе.

Ранее самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" рейса Санкт-Петербург – Москва вынужденно вернулся в аэропорт отправления из-за незакрытого наземными службами люка. Перед началом полета экипаж не обратил на это внимание. Открытый люк привел к негерметичности самолета.

