Еще один Sukhoi Superjet 100 "Азимута" с неисправностью приземлился в Красноярске

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Самолет авиакомпании "Азимут", который следовал по маршруту Минеральные Воды – Уфа – Красноярск, приземлился в аэропорту Красноярска из-за неисправности в гидравлике передней стойки шасси. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций воздушной гавани региона Дмитрий Тронин.

Он прокомментировал сообщения ряда Telegram-каналов, которые писали об еще одном ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Однако, по словам Тронина, экипаж воздушного судна не требовал аварийной посадки. Он также уточнил, что никто в результате произошедшего не пострадал.

Это не первый инцидент с самолетами "Азимута". Вечером в воскресенье, 24 ноября, Superjet 100 в аэропорту Антальи загорелся после посадки. Огонь, предположительно, начался в двигателе. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание.

В результате ЧП никто из пассажиров не пострадал. В "Азимуте" сообщили, что причиной грубой посадки самолета стал сдвиг ветра.

Следователи возбудили дело по факту случившегося. Пассажиры рейса решили составить коллективный иск на "Азимут" после ЧП. По их словам, они пробыли в аэропорту около трех часов без еды, багажа и какой-либо информации.

