Уголовное дело возбуждено по факту возгорания самолета в Анталье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания фюзеляжа самолета Superjet 100 в аэропорту Антальи. Об этом СК сообщил в своем телеграм-канале.

Дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

В ходе расследования было выяснено, что 24 ноября в международном аэропорту Антальи в Турции во время посадки произошло возгорание корпуса самолета, прибывшего из Сочи. В результате инцидента никто не пострадал. Предварительный ущерб оценивается не менее чем в один миллион рублей.

Сотрудники транспортного СК провели осмотр места происшествия в аэропорту Сочи. Они изъяли необходимые документы и назначили экспертизы. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех деталей произошедшего.

Как сообщал авиационный портал, после посадки воздушное судно охватил пожар. Огонь, предположительно, начался в двигателе.

Возгорание удалось быстро потушить. В авиакомпании "Азимут" сообщили, что причиной грубой посадки самолета стал сдвиг ветра.

Следователи устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося. Пассажиры рейса решили написать коллективный иск на "Азимут" после возгорания. По их словам, они пробыли в аэропорту около трех часов без еды, багажа и какой-либо информации.