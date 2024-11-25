Пассажиры составят иск на авиакомпанию после возгорания самолета Superjet в Анталье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 решили написать иск на авиакомпанию "Азимут" после грубой посадки и последующего возгорания воздушного судна в Анталье. Об этом Москве 24 рассказала одна из пассажирок Юлия Костина.

По ее словам, во время посадки самолета был слышен удар, после чего началось возгорание. Персонал самолета выбросил надувной трап, по которым пассажиры смогли выбраться.

В данный момент россияне находятся в аэропорту Антальи уже около трех часов, добавила Костина. Они все еще дожидаются получения багажа, а также какой-либо еды и воды. Она также добавила, что представители авиакомпании пока не связывались с туристами.

Инцидент с самолетом Superjet 100 в аэропорту Антальи произошел вечером 24 ноября. После посадки воздушное судно охватил пожар. Огонь, предположительно, начался в двигателе.

Возгорание удалось быстро потушить, в результате случившегося никто из пассажиров не пострадал. В "Азимуте" сообщили, что причиной грубой посадки самолета стал сдвиг ветра.

Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с турецкими властями по поводу случившегося. В Генконсульстве РФ в Анталье также круглосуточно работает телефон экстренной связи.