Более 10 человек пострадали при турбулентности на авиарейсе из Аргентины в Германию

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Во время турбулентности в самолете авиакомпании Lufthansa, который следовал из аргентинского Буэнос-Айреса в немецкий Франкфурт-на-Майне, пострадали 11 человек, пишет DPA.

Уточняется, что травмы получили 5 пассажиров и 6 членов экипажа. Им оказали медицинскую помощь после приземления. Всего на борту Boeing 747-8 было 329 пассажиров и 19 членов экипажа.

Ранее пассажир компании Air New Zealand получил перелом ноги во время турбулентности на рейсе из индонезийского Денпасара в новозеландский Окленд. Мужчина получил травму после посещения туалета, табло "пристегнуть ремни" к этому моменту уже было отключено.

В результате ему пришлось 7 часов терпеть боль. У мужчины диагностировали перелом большеберцовой и малоберцовой костей. Нога практически сломалась пополам.

