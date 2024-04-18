NZ Herald: пассажир компании Air New Zealand сломал ногу во время турбулентности

Фото: 123RF/robert82

Пассажир компании Air New Zealand получил перелом ноги во время турбулентности и вынужден был семь часов терпеть боль. О случившемся пишет газета NZ Herald.

Туристы из Германии Нико и Саша сели на рейс из Денпасара в Окленд 16 апреля. Как только в самолете отключили табло "пристегнуть ремни", 47-летний Нико пошел в уборную. Мужчина рассказал, что при возвращении обратно самолет затрясло, в результате чего он получил травму.

По словам его приятеля, впоследствии у мужчины диагностировали перелом большеберцовой и малоберцовой костей. Нога практически сломалась пополам, рассказал он. До конца полета мужчине пришлось терпеть боль.

В аэропорту пострадавшего передали медикам, с которыми он отправился в больницу.

Ранее самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Екатеринбург – Благовещенск, вынужден был совершить незапланированную посадку в Сургуте.

В компании уточнили, что причиной стало плохое самочувствие пассажира. После приземления врачи оказали ему необходимую помощь.

