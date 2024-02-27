В "Победе" объяснили причину инцидента со снятием пассажира с рейса в Барнауле

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Удлинительный ремень не был выдан пассажиру борта Барнаул – Москва, так как это противоречило требованиям безопасности. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу лоукостера "Победа".

По версии авиакомпании, мужчина занимал место рядом с аварийным выходом, поэтому ему нельзя было выдать ремень. Устройство понадобилось пассажиру, так как он не смог пристегнуться.

"Наш бортпроводник предложила свою помощь, но пристегнуться все равно не получилось", – уточнили в "Победе".

Бортпроводники, рассказали в пресс-службе, предложили мужчине пересесть на другое комфортное кресло, однако он был категорически против, а потом начал оскорблять сотрудников компании и угрожать им.

В ответ на это командир воздушного судна вызвал на борт полицию и принял решение снять пассажира с рейса, так как это угрожало безопасности полета и комфорта других вылетающих, подчеркнули в "Победе".

Как сообщает телеканал "360", этим мужчиной был бывший депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Артак Махсудян.

По версии экс-депутата, инцидент случился 27 февраля, когда он из-за особенностей телосложения не смог пристегнуться в кресле, которое специально выбрал для наиболее комфортного перелета.

"Как я виноват? Я покупаю билет за 47 тысяч на широкий ряд. У меня вес – 170 килограммов, понимаете, что это такое?" – задал вопрос он.

По словам Махсудяна, он проследовал за полицейскими, а в разговоре один из сотрудников заявил, что "Победа" часто оказывается в центре скандала. Кроме того, бывший депутат назвал летчиков и бортпроводников этого рейса наглыми, так как командир борта даже не стал выходить для разговора с полицейскими.

Махсудян рассказал, что ему пришлось купить билет на другой самолет, где он спас человека, которому стало плохо в полете. По его версии, он сделал человеку с микроинсультом массаж и дал лекарство.

Ранее инцидентом с экс-депутатом заинтересовались в столичной транспортной прокуратуре. Сотрудники ведомства проверяют все обстоятельства случившегося, а также затем дадут оценку действиям сотрудников авиакомпании.



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