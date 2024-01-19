Летевший из Сургута в Москву самолет сел в Перми из-за агрессивного пассажира

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Летевший из Сургута в Москву самолет совершил экстренную посадку в Перми из-за буйного пассажира, правоохранители организовали проверку. Об этом сообщается в телеграм-канале центрального межрегионального управления на транспорте СК.

В ведомстве уточнили, что 18 января самолет приземлился в пермском Большом Савино в 20:05 (18:05 по Москве).

"Командир воздушного судна принял решение совершить посадку по причине агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения, который грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу", – говорится в сообщении.

Посадка прошла в штатном режиме, нарушителя отправили на медосвидетельствование. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

В прошлом месяце произошла похожая ситуация, когда самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Нью-Йорка в Ташкент, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за буйного пассажира. Нарушителем оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения. Его сняли с рейса сотрудники полиции.

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