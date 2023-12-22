Самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Сургуте из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Екатеринбург – Благовещенск, вынужден был совершить незапланированную посадку в Сургуте. В компании уточнили, что причиной стало плохое самочувствие пассажира. Об этом пишет ТАСС.

До этого в Сети появились сообщения о смерти человека на борту этого воздушного судна. Однако представители "Уральских авиалиний" опровергли эту информацию, уточнив, что пассажир сейчас находится под наблюдением врачей.

Ранее Boeing 737-800 экстренно сел в Новосибирске. Один из пассажиров рассказал, что неполадки в работе двигателей самолета, вылетевшего в Москву, заметили еще при разгоне.

По его словам, когда самолет начал набирать скорость, на полосе стали хлопать турбины, после чего на двух из них появилось пламя. Также были слышны хлопки, а мощность падала. Затем воздушное судно взлетело, но периодически сваливалось. Позже все нормализовалось.



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