Пассажирам летевшего в Британию самолета стало плохо из-за неизвестных паров – СМИ

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Некоторые пассажиры летевшего из Испании в Британию самолета авиакомпании British Airways почувствовали недомогание из-за неизвестных паров. Об этом информирует издание Independent.

"Крупная операция экстренных служб прошла в аэропорту Хитроу накануне, после того как поступили сообщения о том, что пассажирам стало плохо из-за паров, зафиксированных в самолете British Airways", – говорится в сообщении.

Согласно данным газеты, севшее в лондонской авиагавани воздушное судно встречали специалисты в защитных костюмах. Позже пожарная служба британской столицы подтвердила, что ей поступил вызов в связи с парами на самолете. При этом после проверки превышения уровня каких-либо химических веществ выявлено не было, уточнили авторы материала.

Представитель лондонской службы скорой помощи добавил, сотрудники провели осмотр нескольких человек, троим потребовалась помощь врачей.

Ранее сообщалось, что гражданин РФ погиб на борту самолета Uzbekistan Airways, который летел из Москвы в Ташкент. В 14:59 по московскому времени самолет вынужденно сел в аэропорту Ургенча.

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